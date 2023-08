Dankzij programma’s als B&B Vol Liefde wordt de bed and breakfast nog populairder, ook in West-Brabant

Unitas’30 speelt technisch en verzorgd, maar blijft met lege handen achter: ‘We moeten scherper zijn’

Nadat het zich vorig jaar in de allerlaatste speelronde veilig speelde, is één ding duidelijk voor Unitas’30: zo ver willen ze het dit seizoen niet laten komen. In de eerste wedstrijd van het seizoen moet het alleen nog zijn meerdere erkennen in Goes. Op eigen bodem verloor de ploeg uit Etten-Leur met 2-4.