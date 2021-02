Danskooi, barmeubel of zelfs een condoomautomaat: legendarische discotheek Highstreet verkoopt de inboedel

En weer is het raak op station Breda: water uit plafond, maatrege­len tegen sneeuwover­last

5 februari BREDA - In de centrale hal van het NS-station in Breda moesten vrijdag weer emmers geplaatst worden, omdat er water uit het plafond lekte. Er is een noodreparatie verricht, maar de oorzaak van het lek is nog niet boven water. Met de verwachte sneeuwval wordt rekening gehouden.