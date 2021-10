Dansmarathon: ‘Uitputtingsslag, maar volledig verantwoord’

,,Voor de deelnemers was het inderdaad een uitputtingsslag, maar het evenement was volledig verantwoord”, zegt Frankenhuis naar aanleiding van alle kritiek op het festijn, dat plaatsvond in de evenementenhal Breepark in Breda. ,,De deelnemers móesten blijven bewegen. Er werd veel pijn geleden. Spieren, gewrichten. Maar iedereen was goed voorbereid. Ze hebben allemaal een trainingsprogramma gevolgd, dat begon deze zomer al. Dus ik snap de kritiek niet zo goed.”