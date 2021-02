De buurtbus gaat in Oost- en West-Brabant eindelijk weer rijden, geheel coronaproof

Studenten die het echt niet meer trekken, zijn weer welkom op BUas

22 februari BREDA - Breda University of Applied sciences (BUas) heeft maandag het toelatingsbeleid op de campus versoepeld. De onderwijsinstelling ontvangt steeds vaker signalen dat studenten gebukt gaan onder de beperkingen door corona en reikt die kwetsbare doelgroep de hand. ,,Wie behoefte heeft aan echt contact met docenten of medestudenten is welkom.”