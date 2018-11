De Chippendales komen naar Tilburg

Bezuinigen op nieuwe functiona­ris­sen in Zundert

8:49 ZUNDERT - Zundert maakt geen extra geld vrij voor een aparte ‘procesregisseur sociaal domein’, zoals het college graag had willen hebben. En voor de beoogde ‘functionaris gegevensbescherming’, komt 15.000 euro minder beschikbaar dan de 53.000 euro die ervoor was begroot. Met die beslissingen van de gemeenteraad bespaart Zundert in 2019 in totaal 97.650 euro.