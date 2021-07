De coronahobbels onderweg naar je vakantieadres in het zonnige zuiden

Minder misdaad in Breda: alleen meer overlast jeugd en verwarde mensen

23 juli BREDA - Het aantal misdrijven dat in Breda wordt gepleegd is in jaren niet zo laag geweest. Er is in het eerste half jaar van 2021 alleen maar een toename te zien in het aantal auto’s dat is gestolen. Wel zijn de afgelopen maanden meer meldingen binnengekomen van overlast van jongeren en mensen die verward gedrag vertonen.