De ene postgleuf is de andere niet: Peter maakte duizenden foto's van Belgische brievenbussen

Breda zit blijkbaar niet echt op zwerfstoel en me­ga-schaakspel te wachten

17:01 BREDA - Een sympathiek idee, zwerfstoelen die op diverse plaatsen in Breda worden geplaatst om zodoende ‘spontane ontmoetingen te creeëren’. Afgelopen zomer zag de gemeenteraad het voorstel helemaal zitten. Maar het lijkt er op dat er in de stad niemand te vinden is die aan de slag wil met de zwerfstoelen.