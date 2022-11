De graven piekfijn, bladeren verwijderen, nieuwe bloemen: woensdag is het Allerzielen

Gi­ga-gasreke­ning catastro­faal voor Bredase bakker Harold Kottier: ‘Droevig om zo af te moeten sluiten’

BREDA - Bakker Kottier in Breda stopt er mee. Er was al een tekort aan ervaren bakkers, maar de torenhoge energiekosten doen het bedrijf definitief de das om. ,,Het doet me echt zeer, maar het is niet meer te doen. Ik sta met de rug tegen de muur.’’

1 november