De Kuil gaat zwemseizoen met vertrouwen tegemoet: ‘Genoeg badmeesters en vrijwilligers’

Het regent drugsdum­pin­gen de laatste maanden in West-Bra­bant, vooral in het oosten: een overzicht

ACHTMAAL - Talloze blauwe vaten met waarschijnlijk drugsafval lagen maandagochtend verspreid in een natuurgebied bij Achtmaal. De afgelopen maanden werden op meerdere plaatsen in de regio dumpingen aangetroffen. Vooral in de regio rondom Breda is het vaak raak.