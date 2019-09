De led-vlammetjes flakkeren bij de Poolse soldatengraven van Breda

Filmpremiè­re in Bredase Koepel

13 september BREDA - Van kakkerlakkenraces tot zwaaiende gummistokken, van ontsnappingen tot een gevangeniskat: Freelance filmmaker Troy Gazan laat in zijn nieuwe film ‘Binnen de Muren’ het echte gevangenisleven zien. De documentaire gaat over de Koepel, hier in Breda, en vertelt de geschiedenis van het gebouw door de ogen van een cipier. Op zaterdag 19 oktober gaat de film in première. Niet op zomaar een plek; de docu is te bekijken in de Koepel zelf.