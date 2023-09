De Open Atelier Route toont kunst met vele gezichten, ook bij Mart is van alles te ontdekken

West-Bra­bant zucht onder de hitte: ‘Het is zo warm, iedereen gaat naar zee’

BOSSCHENHOOFD/BREDA/STAMPERSGAT - 30 Graden Celsius in de schaduw. Op de sportvelden, op de garage sale, zelfs voor de ijscoman is het te heet. Alleen bij het buitenzwembad is het goed toeven. ,,Dit is voor ons een topdag.”