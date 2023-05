De slotfase in het amateurvoetbal: deze beslissingen kunnen dit weekend vallen

Bredase Groen Wit maakt zich na sensatione­le campagne op voor bekerfina­le: ‘Dit maak je nooit meer mee’

Met de borst vooruit, zo trots als een pauw, loopt voorzitter Eric Koenraads (54) door Breda dezer dagen. Zijn clubje Groen Wit speelt donderdag de bekerfinale. ,,Winnen of verliezen, we sluiten af met een feest in de kantine.”