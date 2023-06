De Taaltuin fors overschreven: patiowoningen voor senioren in Oosterhout gaan er komen

Nooit was NAC in de play-offs op volle oorlogs­sterk­te: ‘We misten stoot­kracht en het echte geloof ontbrak’

Wie ziet dat NAC in een beslissende wedstrijd om promotie zijn lot in handen legt van een speler die uitblinkt in onzichtbaarheid en in zijn hoofd allang vertrokken is, weet bij voorbaat dat de missie om FC Emmen pootje te lichten mislukt is. De overtuiging in een stunt ontbrak. ,,Voorin waren we niet goed genoeg.”