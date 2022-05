Deelnemers LoveLifeRun rennen 35.000 euro bij elkaar: ‘De groepsleden die er niet meer zijn, dragen we met ons mee’

Na een gezamenlijke warming-up werden de deelnemers weggeschoten, eerst de lopers van 10 kilometer, daarna die van de 5. Voor veel deelnemers is hun prestatie belangrijker dan wat de sponsors bij elkaar hebben gebracht. Want elke deelnemer aan de LoveLifeRun heeft een eigen verhaal.

Littekens

En serieus: ,,Bij mij werd in 2020 borstkanker geconstateerd, een genetische variant. In vergelijking met veel anderen, heb ik een redelijk eenvoudig traject doorlopen. Wel een operatie, geen chemo of bestraling. Ik zie er anders uit dan twee jaar geleden. Ik heb mijn littekens, maar heb me nooit ziek gevoeld of als een ‘dood vogeltje’ op de bank gelegen.”