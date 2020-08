Den Bosch en andere steden op koers voor Vuelta-start in 2022

BREDA/DEN BOSCH - West-Brabant zou nu roodgekleurd moeten zijn. De kleuren van de Vuelta. De tweede etappe in de 75ste editie van de Ronde van Spanje had morgen zijn start en finish in Breda als corona geen roet in het eten had gegooid. Alles wordt nu in stelling gebracht om het wielerfestijn over twee jaar alsnog in Nederland van start te laten gaan.