Denker des Vaderlands buigt zich bij Gouden Cirkel over thema BredaPhoto

Boer in nood klopt bij Adri aan: ‘Er zijn er die twee miljoen op de bank hebben en toch depressief worden’

DIESSEN - Hij is geen boer, maar heeft wel een boerenhart en spreekt de boerentaal. Jammer alleen dat Adri van de Plas (64), sociaal adviseur bij de ZLTO, vaak pas in beeld komt als de nood hoog is. ,,Want boeren willen alles zelf oplossen. Maar dan is het soms te laat.”

6 augustus