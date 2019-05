Depla over wietexperiment: ‘Samen optrekken met andere deelnemers’

Depla wil langs die weg het experiment een duw in de rug geven. Hoewel hij vindt dat de proef met legaal gekweekte wiet, waar hij vurig pleitbezorger van is (hij spreekt van het failliet van het gedogen), eigenlijk met meer dan zes tot tien gemeenten had moeten gebeuren. Dan zijn de effecten van een gesloten coffeeshopketen volgens hem pas echt goed meetbaar.

Verschuiving?

De deelnemers werpen zich straks op als ‘controlegemeenten’. Treedt er minder vraag op naar cannabis? Is er een verschuiving zichtbaar van de klassieke coffeeshop naar de gereguleerde shop, naar andere plaatsen? Wat zijn effecten op criminaliteit, gezondheid, overlast? Het experiment moet daar antwoord op gaan geven.

Zo vindt Depla het jammer dat de ‘grote vier’ en inmiddels ook Eindhoven afhaken. ,,Het zouden er meer moeten zijn, ook een grote stad uit de G4. Groningen heeft zich aangemeld, Maastricht. Ik heb het idee dat Tilburg zich toch ook gaat aanmelden. We proberen samen met deze gemeenten dezelfde voorwaarden vast te stellen, om de druk op de Tweede Kamer zo groot mogelijk te maken.”

Afdekken risico's

Meest cruciale eisen: Den Haag zal de financiele en juridische risico’s moeten afdekken als een coffeeshop besluit niet mee te doen. En Depla wil van het kabinet de garantie dat er extra capaciteit aan politie en toezichthouders beschikbaar komt. Rick Brand en Margriet van der Wal van de vereniging Actieve Bredase Coffeeshops (ABC), waar acht coffeeshops bij zijn aangesloten, spraken in en staan achter het legaliseren van de cannabisteelt. Drie van de acht ‘shops’ gaan volgens Brand sowieso akkoord, waaronder Brand zelf. Maar hij heeft ook bedenkingen.

Prijs te hoog?

Wat als de hoeveelheid legaal geteelde cannabis van een van de tien gecertificeerde kwekers onvoldoende is, of als de prijs te hoog is? Brand: ,,Dan moeten we kunnen terugvallen op vertrouwde leveranciers, tot het op orde is.” Beiden pleiten voor een overgangstermijn niet van zes weken maar van een half jaar. Brand verwacht dat het experiment er komt en gaat slagen. ,,En dat we zeer goede cannabis in de schappen krijgen.”