Dewi (39) houdt Indië-herdenking in Breda levend voor volgende generaties: ‘Onderschat onze trauma’s niet’

Opinie Statiegeld: bedrijfsle­ven eet van twee walletjes. ‘Er is geen inname­plicht. Er is geen geld-te­rug-recht.’

Sinds de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem op blikjes en kleine flesjes is er kritiek op het gebrek aan inzamelpunten. De rol van het bedrijfsleven hierin is teleurstellend. Eigenlijk is dit geen verrassing.