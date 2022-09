Deze corsowagen is van plastic soep: ‘We kaarten een probleem aan’

WERNHOUT - Negen zeeschildpadden zwemmen in de plastic soep. Eentje is al dood, een ander ziet een dwarrelend zakje aan voor een kwal. Een derde is verstrengeld in een net. Dit is de corsowagen Clean Up! van buurtschap Poteind. ,,We willen de toeschouwers een boodschap meegeven.”

Aan de hand van bombastische muziek en een voice-over, wordt het verhaal van de negen schildpadden verteld. Voorzitter John van Ginneken van de buurtschap legt uit. ,,Er is een groot probleem dat wij niet op kunnen lossen, maar we kunnen wel bewustwording creëren.”

Op industrieterrein Beekzicht wordt rustig naar het corso toegewerkt. Alles ligt op schema. De schildpadden zijn al bevestigd in het gevaarte. Slechts de dahlia’s ontbreken nog. ,,We wilden graag eens een actueel thema maken. Een probleem aankaarten. Dit vonden we mooi. Vaak zoeken buurtschappen dan het randje op, wij laten gewoon zien wat er gebeurt.”

Ook het ontwerp toont tekenen van recycling. Schildpadden kwamen ook veelvuldig terug in het ontwerp van het afgelaste corso van 2020.

Koffie uit mokken

De zeeschildpadden zijn lief. Aaibaar. Allen hebben ze op hun eigen manier te maken met de vijand: de door mensen gecreëerde plastic soep. Hierdoor blijft de wagen intrigerend om naar te kijken. De buurtschap trekt de verduurzaming ook meteen door in hun eigen werkzaamheden. Er wordt koffie gedronken uit mokken, in plaats van wegwerpbekers. Er wordt veel bewuster omgegaan met spullen. Er werd afval geruimd.

Quote We willen jeugd én volwasse­nen bewust maken, zonder belerend te zijn John van Ginneken, buurtschap Poteind

,,We gingen naar het niemandsland tussen België en Nederland, naar de Westerschelde. Het was daar echt een troep”, zegt Erik van Elsacker. Ze kwamen terug met een aanhangwagen vol. Ook de eigen omgeving werd opgeruimd, samen met de kinderen. Die troep wordt uiteraard gebruikt in de wagen. ,,We willen jeugd én volwassenen bewust maken, zonder belerend te zijn.”

Duurzame oplossing

De bouw van de wagens wordt sowieso steeds duurzamer benaderd. Dat heeft deels te maken met de prijs van het staal; tien jaar geleden werd hier nog heel anders naar gekeken en het werd het vaak gewoon nieuw gekocht. ,,Het liefste zouden we onze wagen ook na het corso zelf weer afbouwen. We hebben hier de luxe dat we een permanent verblijf hebben dat ook kan dienen als opslag, dat hebben andere buurtschappen niet”, realiseert Van Ginneken zich.

Want alles dat gebruikt wordt in de wagen, is op z’n minst tweedehands. Er wordt gelet op de centjes. ,,Maar inmiddels denk je ook veel meer na over een duurzame oplossing. Dat is echt een argument geworden. Dat was het een aantal jaren geleden toch nog niet echt.”

Extra vuilnisbakken

Het corso zelf wil dit jaar ook extra inzetten op verduurzaming, geeft Lennart Schrauwen van het corso aan. Er komen zo’n vijftig extra vuilnisbakken langs de route. Overal langs die route staan borden met Corso Schoon, om mensen vooral bewust te maken en aan te moedigen de vuilnisbakken ook te gebruiken.

,,We zetten daarin stapjes, maar we willen daar echt vol voor gaan de komende jaren. Dat is organisatorisch nog best een uitdaging, maar wel iets waar we mee aan de slag moeten.” Om de straten zo schoon mogelijk te houden van bierglazen, wordt ook een beloning in het vooruitzicht gesteld. Lever je een meter lege bierglazen in, dan krijg je een gratis consumptiemuntje.

Volledig scherm Een berg zwerfafval in de wagen van Poteind. © Ron Magielse/Pix4Profs