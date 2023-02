Deze keer worsten én borsten voor de heilige Clara

BREDA - Goed nieuws voor carnaval minnend Kielegat en omstreken: het mooie weer is alvast zeker gesteld voor het komende leutfeest. De vier Bredase hoogheden én een elftal charmante dames hebben in Meersel-Dreef de heilige Clara aangeroepen om prettig leutweer te bedingen.

Er is Prins Arie iets opgevallen, zo vertelt hij voor hij namens het Kielegat een opblaasworst offert aan de Heilige Clara. Uitgerekend in de afgelopen twee jaar, waarin er vanwege de coronabeperkingen geen worsten over de grens gebracht mochten worden, was het strálend weer met carnaval. ,,Vorig jaar stond ik in de volle zon op het bordes”.

Terwijl de laatste keer dat het Bredase gezelschap hier wel was (2020) het carnavalsweer dramatisch was, met menig afgelaste optocht tot gevolg. Een mens zou bijna gaan twijfelen aan de doeltreffendheid van de offerande.

Uit volle borsten

Het traditionele worsten offeren aan Clara kreeg dit jaar een roze twist dankzij de vrouwen van gezelschapsvereniging ‘Uit volle Borsten’. ,,Wij komen borsten offeren aan Clara”, laat Ellen van Opdorp namens de groep weten. De elf in roze steek en cape geklede dames maken met hun voorkomen een statement. ,,Tijd voor vrouwen in de raad”, zegt Joan den Ouden.

Of borsten offeren beter werkt dan worsten offeren moet de tijd uitwijzen. Als heilige, en als vrouw, zal Clara niet onder de indruk zijn van een elftal boezems. Aan de andere kant, als vegetariër (want dat was ze) is het ook de vraag of ze voor worst echt warm loopt.

Pater Przemek, de relatief jonge (43 jarige) Poolse pater die dit jaar voor het eerst Pater Luc vervangt bij de carnavaleske offerande, wordt door de dames niet in bekoring gebracht. De ‘offerande’ blijft kuis. ,,Een zeer leuke traditie”, zegt Przemek na afloop van het officiële gedeelte over het bezoek van de drie Bredase Prinsen en de Baron van het Ginneken. Pater Luc maakt het prima, zo laat hij weten. ,,Hij verblijft in een rusthuis.”