Diego Theunissen (29) bulldozert als eigenaar van nu al 20 sport-bso’s door wachtlijsten voor kinderopvang

Nieuwe pijplei­ding voor energie biedt kansen voor Brabant: ‘Bedrijven kunnen er de vruchten van plukken’

OOSTERHOUT/MOERDIJK - De schop gaat in de grond in Brabant. Vanuit Moerdijk tot aan Limburg komen er over enkele jaren vele kilometers nieuwe kabels en leidingen. Door één van de leidingen gaat waterstof. ,,Een heel interessant duurzaam alternatief voor bedrijven.”