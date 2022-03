Discussieavond Vereniging Markdal: ‘Houden we in Breda wel droge voeten?’

BREDA - De Vereniging Markdal houdt op donderdag 14 april een discussieavond over de klimaatveranderingen, onder de noemer ‘Houden we in Breda wel droge voeten’. Het Markdal zal in de nabije toekomst volgens de vereniging op de proef worden gesteld met meer en heftigere regenperiodes, terwijl de herinrichting van het dal vertraging op loopt.

Die vertraging heeft te maken met financiële perikelen waar de vereniging tegenaan loopt. Er is een miljoenentekort ontstaan voor de herinrichting van het Markdal die bijna tien jaar geleden in gang is gezet met aankoop van gronden.

Zo moet de Mark nog meer gaan meanderen als waterbuffer en zit er nieuwe natte natuur en recreatie in de pen.

Aanpak rivierdal

Nu de herinrichting van het Markdal vertraging oploopt wil de vereniging de discussie over de aanpak van het rivierdal tussen Breda en de Belgische grens ‘volop levend houden’.

,,Reden om een discussieavond te houden met als thema de uitdagingen die ons op deze gebieden de komende decennia te wachten staan. Specifiek komt aan de orde welke rol het Markdal kan spelen als antwoord op de klimaatveranderingen, de verdroging en vernatting van het watersysteem”, aldus de vereniging.

Nieuwe opgaven

Om te vervolgen: ,,De klimaatsveranderingen lijken steeds sneller te gaan. Meer en heftigere regenperiodes volgen elkaar sneller op. Dat stelt ook het Markdal voor nieuwe opgaven en de vraag is dan ook of we in de (nabije) toekomst wel droge voeten houden in Breda.”

De avond wordt gehouden in de Pekhoeve in Ulvenhout (aanvang 20.00 uur). Hoofdspreker is Pieter Scherenga, landschapsarchitect en directeur van bureau H+N+S. Dit bureau heeft een studie gemaakt over ‘Hoe kunnen de hoge zandgronden van Zuid-Nederland klimaatbestendiger worden?’

Sprekers zijn ook Frank Lamoen, deskundige watertransitie bij de provincie, en Jan Janse, landschapsarchitect en destijds opsteller van het bidboek voor de aanpak van het Markdal, tevens lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.