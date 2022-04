Dit dragen de feestvierders bij 538 Koningsdag

Het EK/WK shirt

Oranje is de kleur van Koningsdag én van het Nederlands elftal. Niet vreemd dus dat er een overlap is. In veel gevallen gaat het hierbij om promotiemateriaal dat door supermarkten en biermerken aan een eindtoernooi gekoppeld is. Zo zien we her en der zelfs nog een Bavaria jurkje voorbij komen (WK 2010). Mathieu Pauwels (25) uit Zeeuws Vlaanderen draagt een Jupiler shirt uit 2014. Een maat van hem loopt in een Heineken-blouse van iets recentere datum. ,,Dit heb ik best vaak aan”, aldus Pauwels.