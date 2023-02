Dit is er te doen tijdens carnaval 2023 in Breda

Populair en druk rolstoel­car­na­val in Breda zoekt nieuwe feestloca­tie

BREDA - Cultureel centrum De Koe in Princenhage stond zaterdag voor de 44ste keer in het teken van rolstoelcarnaval. Het is zo populair dat het ten onder dreigt te gaan aan het eigen succes. Ruimte voor een rolstoelpolonaise is er namelijk amper nog.