Dit jaar kan ook de Bredase jeugd hossen, tijdens Kielegat Kwèkt Meej

Volledig scherm Dit jaar kan de jeugd op twee momenten los met Carnaval in het Breda. Tijdens Kielegat Kwekt Meej op de Grote Markt kunnen ze de hele middag feesten. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Sinds 2019 vindt ieder jaar het Stuiterbal plaats. Een evenement in het Mezz, speciaal georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Tot nu toe was elke editie een succes, daarom wil Stichting Kielegat uitbreiden. Tijdens de nieuwe activtiteit Kielegat Kwèkt meej is er een speciaal programma voor de jeugd op de Grote Markt.

Hossen voor de jeugd

Hossen op de Markt, maar dan voor jongeren. Dat houdt het Kielegat Kwèkt meej in. Zondag van 13.11 uur tot 17.11 uur kunnen de jongeren er terecht. De Grote Markt wordt speciaal afgezet zodat alleen de jeugd er terecht kan. Er is een speciaal programma, met onder anderen Chef Soldaat, Johnny Purple, DJ Schorre en MC Vals en Gullie. Er is schuim aanwezig en er worden confettikanonnen ingezet. Voor dit evenement is geen kaartverkoop.

Quote Volwasse­nen zijn ook hier niet welkom, die mogen ergens anders feesten. Persvoorlichter Anouk Bakkers, Stichting Kielegat

Maximale capaciteit

Het Stuiterbal, dat vrijdagavond plaatsvindt, raakte ook dit jaar weer snel uitverkocht. Op 11 januari ging de verkoop van start. Na een kwartier waren de kaarten voor het evenement al voor de helft weg. Het doel, 500 kaarten, werd na een week al bereikt.

,We zijn continu in contact gebleven met het Mezz om te overleggen en we besloten uit te breiden toen zelfs de extra tickets uitverkocht raakten, hebben we nog één keer uitgebreid tot 800 kaarten. Op 23 januari raakten die op”, verteld Anouk Bakkers, persvoorlichter van Stichting Kielegat.

Meerdere avonden iets organiseren was volgens Bakkers een brug te ver. ,,Het evenement groeit nog ieder jaar. Van een corona-editie naar meerdere edities in één keer, vonden we een te grote stap. We wisten niet of er genoeg interesse in zou zijn vanuit de jeugd. Het is wat dat betreft een moeilijke doelgroep.”