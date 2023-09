Djeanna (11) gaat niet meer naar school; SP opent meldpunt na voortdurende klachten leerlingenvervoer

Wereldbe­roem­de dirigent van Lord of the Rings zorgt voor kippenvel bij Bredaas kinderkoor: ‘Hoe vaak krijg je zo’n kans, het is echt een eer’

BREDA - ,,Een cadeautje dat we dit meemaken.” Femke Siefken (10) glundert. Ze is een van de 25 Bredase Kooracademie-leden die deze week in Ahoy en de Brabanthallen optreden voor vierduizend mensen. En dat met ’s werelds enige dirigent die live de muziek van Lord of the Rings mag opvoeren.