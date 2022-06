Dode gevonden in woning in Breda, geen sprake van misdrijf

Michiel bouwt oude Bredase tram na: ‘Hoe leuk als hij hier straks weer rijdt’

BREDA - ,,Dat is 'm". In zijn werkplaats in de Speelhuislaan banjert Michiel van Gremberghe naar achteren. Trots wijst hij. Daar staat het ‘Backertje’. Nummer 16. De stoomtram die ooit pendelde tussen Breda en Oudenbosch.

5 juni