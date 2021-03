Dode na explosie en brand in drugslab in Wernhout: één verdachte opgepakt

Voor het 'grote prikwerk': de XL-vaccinatie­hal Breda, de eerste prikken zijn gezet

8 maart BREDA - Voorlopig nog geen events in Breepark. Maar dat het er de komende tijd toch een drukte van belang zal zijn is een feit nu de Bredase evenementenhal is omgetoverd in een XL-vaccinatielocatie.