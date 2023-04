Dode op straat gevonden na steekpartij in Etten-Leur, twee mensen gewond in flat

ETTEN-LEUR - Bij een steekpartij vrijdagochtend aan de Leurse Dijk is een persoon op straat overleden. De politie is met meerdere eenheden aanwezig bij het appartementencomplex, waar twee gewonden in de flat werden aangetroffen.