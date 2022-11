Dode vrouw gevonden op straat in Breda: politie houdt alle scenario's open

Hubkes gebakken én gezegend: ‘Het heeft voor veel mensen toch een betekenis’

Tientallen kleine broodjes met krenten, anijs of ‘gewoon’ wit. Ter ere van Hubertusdag werden deze ‘hubkes’ donderdag in alle vroegte in Wagenberg en Terheijden speciaal gebakken én gezegend door pastor Giny van der Korput. ,,Het is een moment van bewustwording.’’

3 november