Dodenherdenking weer als vanouds, met extra aandacht voor de slachtoffers in Oekraïne

BREDA/OOSTERHOUT - Herdenkingen zijn per definitie sober en stil, maar de coronacrisis maakte de Dodenherdenking de afgelopen twee jaar wel heel erg naargeestig. Prompt nu er weer publiek bij aanwezig mag zijn, is er door de oorlog in Oekraïne extra reden voor een herdenking.

Zonder uitzondering zullen sprekers tijdens de herdenkingen in de regio Breda stilstaan bij de verschrikkingen in Oekraïne. Mogelijk dat er hier en daar Oekraïners zijn die een korte toespraak houden.

Breda

In Breda zal van 9.00 tot 19.30 uur stadsbeiaardier Breda een ‘stemmig programma’ verzorgen vanaf de toren van de Grote Kerk te Breda. Aansluitend om 19.30 uur spreekt burgemeester Paul Depla waarna een voordracht volgt van Henk-Jan van Oorschot van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum van zijn zelfgeschreven gedicht ‘Vrijheid’. Daarna volgt de traditionele kranslegging door genodigden, besturen, instellingen en groeperingen. De afsluitende plechtigheid is in het park Valkenberg met het leggen van een krans door de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda. Om 20.45 uur treedt het Breda’s Mannenkoor op in de Grote Kerk. De herdenking in Bavel vindt om 19.30 uur plaats bij het Oorlogsmonument bij de kerk en in Prinsenbeek om 19.00 uur in de kerk aan de Markt.

Zundert

In de gemeente Zundert leggen leden van het gemeentebestuur van 15.00 tot 17.45 uur bloemen op de begraafplaatsen van Klein Zundert, Achtmaal, Wernhout en Zundert. Om 19.15 uur vertrekken hardlopers met fakkels naar het herdenkingsmonument in Rijsbergen. Burgemeester Joyce Vermue ontsteekt de vlam met behulp van de fakkels van de hardlopers. Na 20.00 uur worden worden zes kransen gelegd en houdt de burgemeester een toespraak. Sint Cecilia verzorgt de muziek.

Volledig scherm De herdenking van gesneuvelde Poolse militairen in 1956 op begraafplaats Zuylen in Breda. © Johan Van Gurp (repro uit archief BN DeStem)

Baarle-Nassau

In de gemeente Baarle-Nassau is er om 19.30 uur op de parkeerplaats van De Castelhoeve in Castelré een herdenking plaats. Daarna is er een stille tocht naar de kapel aan de Hooiberg. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf houdt een toespraak.

Alphen-Chaam

In de gemeente Alphen-Chaam zijn er herdenkingen bij het monument op het Raadhuisplein, waar burgemeester Jan Brenninkmeijer toespraak houdt, en in Alphen is er om 19.30 uur een herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk. De herdenking zelf vindt plaats bij het oorlogsmonument.

Drimmelen

In de gemeente Drimmelen vindt de herdenking plaats in alle dorpen. In het dorp Drimmelen zelf is er om 19.15 uur een herdenkingsbijeenkomst met aansluitend een bloemlegging bij het Herdenkingsmonument aan de Dorpsstraat en bij het Biesboschmonument voor de boeren. In Hooge Zwaluwe is de herdenking om 19.50 uur bij het monument aan de Haven en in Lage Zwaluwe om 19.00 uur bij de protestantse kerk waarna de ceremonie zelf voor 20.00 uur plaatsvindt bij het monument op de begraafplaats met onder meer het noemen van de namen van de dorpsgenoten die in de oorlog om het leven kwamen. In Made vindt om 18.45 uur de bloemlegging plaats bij het Pools Monument. In Terheijden klinken om 19.00 de kerkklokken en is om 19.30 uur een toespraak van burgemeester Gert de Kok. Om 19.55 uur klinkt de Last post van Cees Verwijmeren.

Gilze en Rijen

In de gemeente Gilze en Rijen is er om 19.30 uur een stille tocht in Gilze vanaf de kerk door de Kerkstraat via de Alphenseweg naar de begraafplaats. Daar wordt de vlag halfstok gehesen door medewerkers van het 930 squadron van Vliegbasis Gilze-Rijen. Onder meer burgemeester Derk Alssema en jeugdburgemeester Cato leggen een krans. De eerste houdt een toespraak, de tweede draagt een gedicht voor.