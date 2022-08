Doorkomst van Vuelta in West-Brabant was een feest: ‘Het was overweldigend’

WEST-BRABANT - De rode rookwolken zijn nog niet opgetrokken, maar bijna overal in de regio is de doorkomst van de Ronde van Spanje positief ontvangen. Bijna overal, want in het peloton klinkt bij een enkeling ook kritiek: ,,Brabant is hier niet voor gemaakt.”