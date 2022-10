Doorstart project Markdal roept nieuwe vragen op: ‘Een feest met twintig kano’s, is dat een goed idee?’

Boer verliest lading: tientallen kroppen sla op de weg in Breda

BREDA - Dat was even een opmerkelijk tafereel in Breda. Een boer die onderweg was met een kar vol kroppen sla, verloor daar dinsdagmiddag een deel van zijn lading. Zodoende kon er even geen verkeer voorbij. Een behulpzame fietser schoot gelukkig snel te hulp.

