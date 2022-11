Dorpsraad Rijsbergen wil weten wanneer het rustiger wordt met verkeer

RIJSBERGEN - Het is te druk met verkeer in Rijsbergen, dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat is de oplossing en vooral: wanneer gaat er wat gebeuren? Dat wil het dorp weten, de dorpsraad organiseert een bijeenkomst.

Het voltallige college van burgemeester en wethouders komt maandag naar een bijeenkomst die de Dorpsraad Rijsbergen organiseert. Want, zoals voorzitter van de dorpsraad Piet Hendrickx het zegt: ,,De verkeersdrukte is probleem nummer een in Rijsbergen en het wordt steeds erger.”

De Sint Bavostraat wordt volgens Hendrickx ‘helemaal gedomineerd’ door het verkeer. Maar ook in andere straten zoals de Ritsen is het heel erg druk. En hoewel er drie jaar geleden een verkeers- en vervoersplan is vastgesteld, is er nog geen oplossing. ,,Er is nog helemaal niets gebeurd”, zegt voorzitter Hendrickx.

Andere routes voor vrachtwagens

Hendrickx denkt dat veel verkeer te maken heeft met de boomkwekers in de regio. ,,Dat brengt veel vervoer met zich mee. We moeten kijken of die ook andere routes kunnen nemen.” Simpelweg een verbodsbord voor vrachtwagens neerzetten is volgens hem geen oplossing. Verkeersdeskundigen moeten nadenken over hoe die vrachtwagens dan op hun bestemming komen.

Er is wel aandacht voor de verkeersproblemen bij de wethouder, ziet de dorpsraad. Maar het is nu tijd dat Rijsbergen hoort wanneer er iets gaat veranderen. ,,Wat we willen is dat er nu eens goed onderzoek gedaan wordt. Waar komt het verkeer vandaan en waar gaat het naartoe? En we willen horen wanneer we aan de gang gaan.”

De bijeenkomst start maandag om 19.30 uur, de zaal gaat om 19.00 uur open in restaurant De Tijd in Rijsbergen.