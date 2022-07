Draaiorgels van Gino (38) zijn kamervullend: geen hobbykamer maar een hobbyhal

Vier jaar cel na feest in Ulvenhout: man stak kennis met mes in hart

BREDA – Oosterhouter Sjef L. (52) heeft donderdag bij de rechtbank in Breda vier jaar cel gekregen, omdat hij een kennis met een mes in het hart stak na een feest in Ulvenhout. Tegen de man was zes jaar cel geëist.

1 juli