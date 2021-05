Dramatische vondst babylijkje in Wernhout grijpt ook politiemensen aan, tientallen mensen leggen bloemen

Bredase bouwer duikboten U-Boat Worx groeit tegen de klippen op

13 mei BREDA - Water bubbelt met brute kracht in de grote container die naast de hal van de Bredase duikbootbouwer U-Boat Worx staat. Twee monteurs voeren in een boot onder water een reeks testen uit. ,,We bouwen deze voor een nieuwe markt, de kleinere cruiseschepen die excursies aanbieden”, vertelt marketing manager Roy Heijdra.