Dreigen met een vuurwapen? ‘Nee meneer, zo ben ik niet’

Er worden spullen besteld waarbij ze het adres van de familie Van den Heuvel opgeven. Het echtpaar zit daar niet op te wachten, en spreekt de gasten hier op aan. Hun ‘dank’ is een bedreiging met een vuurwapen. Een van de jongeren toont de heer Van den Heuvel een vuurwapen en voegt daar aan toe ‘Jij gaat verhuizen want we gaan je huis helemaal kapot maken’.