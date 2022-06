Driekwart Brabantse ondernemers in ‘acute problemen’ door problemen op stroomnet

met video Gewonde bij ongeval met meerdere auto's op de A58 richting Breda

BREDA/TILBURG/BAVEL - Bij een ongeval woensdag tussen meerdere auto's op de A58 richting Breda, is iemand gewond geraakt. Dat meldt een analist van de politie. De ernst van de verwondingen is niet bekend. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer maar is weer vrij.

15 juni