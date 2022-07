Drugsdealer die Bredase peuter doodreed opnieuw de cel in als het aan justitie ligt

BREDA – De 24-jarige drugsdealer Elias A. die in april 2016 de Bredase peuter Nassim doodreed moet als het aan justitie ligt opnieuw de cel in. Hij is weer betrapt op de handel in cocaïne en officier van justitie Carlijn van Buul eist dinsdag bij de rechtbank in Breda anderhalf jaar cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.