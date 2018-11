Drugsgebruikers uit Tilburg (23) en Prinsenbeek (19) stoned achter stuur: aangehouden in Breda

3 redenen om uit de kast te komen als postzegel­ver­za­me­laar

10:14 BREDA - Postzegelvereniging Breda viert dit jaar haar 125e jubileum. Een mooi moment om tevreden terug te kijken, maar ook na te denken over de weg vooruit. Het gaat namelijk niet zo goed met filatelistisch minnend Nederland. De oude generatie postzegelverzamelaars sterven langzaam uit en nieuwe aanwas is er bijna niet. Daarom hier drie redenen waarom postzegels verzamelen best wel tof is.