Drugskoerier ramde politieauto tijdens chaotische achtervolging op A16: ‘Zo is het niet gebeurd’

Tijns Waterplein wordt een eerbetoon aan nagellak­ker Tijn, die een ‘onuitwis­ba­re indruk achterliet’

BREDA - De fontein op de Grote Markt van Breda krijgt de naam Tijns waterplein. De naam is een eerbetoon aan de in 2017 overleden Tijn Kolsteren die met zijn nagellakactie bij Serious Request uitgroeide tot een nationale bekendheid.

29 maart