Druk op de ketel: ‘Snel besluiten, anders moet Podium Bloos misschien wel dicht’

In een brief schetst ze een beeld van de situatie in de ‘cultuurcluster Klavers-Jansen’. Podium Bloos maakt daar deel van uit, maar ook gebouwen als de Stokvishallen en de Werkplaats.

De Nobel zet druk op de ketel. Volgend voorjaar komt ze met een plan voor de ‘cultuurcluster’. Daarin staan verschillende scenario’s van wat er allemaal mogelijk is bij Klavers-Jansen. Voor het zover is moeten er nog heel wat besluiten worden genomen, over bijvoorbeeld exploitatie en het programma van eisen. Daarvoor is ze in gesprek met onder meer de Nieuwe Veste, Podium Bloos en het Chassé Theater.

Reuring en cultuur

Quote Begin 2025 moeten er maatrege­len zijn genomen om de geluids­over­last te beperken. ,,We moeten uitzoeken wat noodzakelijk is, zodat er een goede programmering komt terwijl het Havenkwartier óók een leuke wijk blijft”, zegt De Nobel desgevraagd. De wethouder wijst er op dat projectontwikkelaars in het gebied nu al reclame maken bij potentiële huurders en huizenkopers met de ‘reuring en cultuur’ die typerend moeten zijn voor de nieuwe wijk.

Om die ambities waar te maken moet er haast worden gemaakt. Zo niet, dan zou er wel eens iets fout kunnen gaan, bijvoorbeeld het sluiten van Podium Bloos. ,,Begin 2025 moeten er maatregelen zijn genomen om de verwachte geluidsoverlast in de nieuwe woningen te beperken”, laat de wethouder weten. ,,Als deze maatregelen niet worden genomen, dan moet de exploitatie van Bloos worden aangepast of beëindigd.”

Er is nog een andere reden om tot spoed te manen: hoe langer de gebouwen niet gebruikt worden, hoe meer ze de schatkist kosten.

Alle zeilen bij

Quote Iedereen vindt dat we moeten doorpakken, maar daarna wordt de bal naar iemand anders gegooid. Monique van Beek, directeur Podium Bloos Directeur Monique van Beek van Podium Bloos maakt zich nog geen grote zorgen over de vraag of haar theater daadwerkelijk de deuren moet sluiten. ,,We zetten alle zeilen bij om dat te voorkomen. In theorie zou het natuurlijk kunnen, maar daar ga ik helemaal níet van uit.’’

Van Beek wil net als wethouder De Nobel ‘vaart maken’ zetten achter de ontwikkeling van Klavers-Jansen Ze heeft vermoedt dat iedereen die bij het project is betrokken er net zo over denkt. Het probleem is dat de ambities niet leiden tot besluiten. ,,Iedereen vindt dat we moeten doorpakken, maar daarna wordt de bal naar iemand anders gegooid’’, constateert de Bloos-directeur.

Maak een keuze

Volgens haar is het tijd voor de politiek om ‘door te pakken’. ,,Wat zijn al die ambities echt waard? Er moeten knopen worden doorgehakt. Maak een keuze.’’

Op het terrein van Klavers-Jansen verrijzen 165 appartementen, die in 2025 moeten worden opgeleverd.