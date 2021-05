Duikers zoeken in water naar sporen in zaak gevonden dode baby in Wernhout

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby en de identiteit van de ouders is nog in volle gang. De politie maakt zich ernstige zorgen om het welzijn van de moeder van het meisje. Zij heeft mogelijk dringend hulp nodig en wordt dan ook gezocht. Getuigen die weten wie de moeder is, worden verzocht de politie te bellen.

Half begraven zak

De vinder, die anoniem wil blijven, ontdekte het lijkje in een half begraven zak. In de veronderstelling dat het vuilnis was, tilde hij die op. ,,Maar toen ik de zak voelde, wist ik meteen dat het wat anders was. Ik zag bloed en vervolgens het lichaampje van een baby. Het kindje was pas geboren. Of het een jongen of meisje is, weet ik niet”, vertelde hij een paar dagen geleden tegen deze krant. Inmiddels is duidelijk dat het om een meisje gaat.