Duizend kuub bomen wijkt voor jonge aanwas in boswachterij Dorst

videoDORST - De komende vijf weken wordt in bosgebied De Vijftig Bunder in boswachterij Dorst zo'n duizend kubieke meter aan bomen verwijderd. De bomen worden gekapt om licht en ruimte te maken voor jonge exemplaren.

“Als de bomen jong zijn is er een natuurlijke concurrentiestrijd", vertelt boswachter Floris Hoefakker. "Nu komen de bomen op een leeftijd dat ze dicht bij elkaar staan en moeten wij de selectie maken, zodat ook de jonge bomen een kans krijgen.”

Hoefakker wordt regelmatig door bezoekers aangesproken op de bomenkap. "Ze voelen zich betrokken bij ons bos en schrikken dan van het beeld van de gevelde bomen." Soms volgt daarop een discussie, waarin Staatsbosbeheer wordt verweten de bomen te kappen om er geld aan te verdienen. "Inderdaad, wij verkopen het hout," vertelt Hoefakker, "maar dat vormt slechts een klein deel van onze inkomsten."

Verontwaardiging

Hij weet de verontwaardiging vaak weg te nemen door mensen te wijzen op hun eigen houtverbruik. "De gemiddelde Nederlander verbruikt een kuub hout per jaar. Meubels, papier, enzovoort. Van Nederlands hout weet je tenminste dat het duurzaam en ecologisch bewust wordt geproduceerd.”



Twee jaar geleden maakten Hoefakker en zijn collega's al een eerste selectie in De Vijftig Bunder. "We letten daarbij op ecologische waarde, maar ook op de bezoekers van het gebied. Wat verwachten zij?" Vaak blijkt dat er in ruim twee derde van het gebied niet ingegrepen hoeft te worden. Waar dat wel het geval is, gaan de deskundigen vervolgens "blessen": het merken van de bomen met kleur.

Volledig scherm Dorst - De Harvester in actie. © Pix4Profs / Johan Wouters

Blauwe stippen

Oranje is momenteel in het bos dan ook de kleur van de vergankelijkheid. Sommige bomen hebben echter blauwe stippen gekregen. "Deze blauw gemerkte boom heeft het moeilijk, maar is de mooiste van deze drie", legt Hoefakker uit bij drie bomen op een rij die verschillend gemerkt zijn. "De twee oranje gemerkte bomen naast hem worden gekapt, zodat hij verder kan groeien.”

Hoefakker selecteert de bomen op een aantal eigenschappen: "De ideale boom heeft een takvrije rechte stam, goed hout en een grote kroon." Dat wil niet zeggen dat het hele bos straks volstaat met kaarsrechte bomen. "We kiezen er soms ook voor om juist een boom met een rare kromming te laten staan." De boswachters hebben regelmatig discussie over het lot van een bepaalde boom. "We blijven natuurmensen. Ik heb liever een lange discussie dan dat we maar wat doen.”