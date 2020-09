Duizend woningen bouwen? Het gaat WonenBreburg niet lukken

Corporaties als WonenBreburg hebben zo’n verplichting wel, maar kampen dus met een gebrek aan bouwgrond. In het jaarverslag constateert het bestuur van WonenBreburg ook dat vastgoedondernemers brood zien in het bouwen van huizen die elke maand net iets meer dan 737,14 euro huur per maand kosten. Dat is de zogeheten ‘liberalisatiegrens’. Woningen die qua huur onder die grens blijven vallen in de categorie ‘sociaal’. Alles wat duurder is wordt beschouwd als een ‘geliberaliseerde vrije-sector woning’.