Duo aangehouden voor vuurwapenvondst in woning Baarle-Nassau

Wonen boven winkels in Breda: hoop voor uitgewoon­de duiventil

9:10 BREDA - Voor veel mensen is het een onbekende wereld, de verdiepingen boven de winkels in het stadshart van Breda. De etalages, die worden gezien. Maar daarboven is het vaak leeg. Hooguit staan er wat dozen of rekken met kleding opgeslagen. In het slechtste geval is het een uitgewoonde duiventil, zonder trap naar de begane grond.