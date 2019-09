Echtgenote van Japans stel dat kinderen uithongerde in Molenschot in hoger beroep

Belg (30) heeft 3600 euro op zak in Breda en levert alles in omdat hij herkomst niet kan verklaren

9:41 BREDA - Een 30-jarige man uit België is donderdagnacht aangehouden in Breda. De man had 3600 euro op zak, maar kon niet verklaren waar hij het geld vandaan had. Even later bleek dat de man ook nog drugs had gebruikt.