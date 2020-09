Eekhoorn krijgt geen genoeg van spelletjes en verstopt zich in een Bredase spellenwinkel

Hinko Grootenboers begrijpt er niets van. Hij woont samen met zijn vrouw en kinderen boven de winkel en is de eigenaar van het hele pand. ,,Wie vindt er nou een eekhoorn in een spellenwinkel midden in Breda,” vraagt hij zich zondagavond af. ,,We hebben al meerdere pogingen gewaagd om het dier te vangen: zelfs de dierenambulance heeft het geprobeerd. We hebben de deur open gezet en nootjes als aas weggelegd, maar zonder succes. Hij zal wel iets met spelletjes hebben, want volgens mij wil hij niet weg.”