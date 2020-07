Een beetje indruk maken met trekkers? Mag best van landbouwvoorman Wim Bens

Ulvenhout krijgt zijn eigen sport­school

15:11 ULVENHOUT - Met de komst van Sport & Slankstudio in de Dorpsstraat krijgt Ulvenhout zijn eigen sportschool . Het is alweer de 24ste vestiging in West-Brabant van de keten van Roosendaler Sjoerd Joosen. ,,Deze week hebben we de sleutel gekregen, we willen medio september open gaan.”