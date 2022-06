Een hele zomer Muziek onder de Molen in Bavel

Tien optredens

Dit jaar is Wessel Keizer aan de organisatie toegevoegd. Hij heeft ervaring als programmeur van de Grimhuysenpark concerten in Ulvenhout. Die samenwerking heeft geresulteerd in een programma dat bestaat uit tien optredens. Na How About Rita (met zangeres Angela van Rijthoven) volgen op elke woensdag in juli en augustus concerten, die telkens duren van 19.30 tot 21.30 uur. De entree is gratis.